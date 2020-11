Il transporte de la drogue et fonce sur un policier à Perpignan 

Selon L’Indépendant, un policier à vélo aurait été percuté et projeté au sol par un automobiliste qui roulait en contresens le 21 novembre à Perpignan. Dans sa voiture retrouvée abandonnée, la police a découvert de l’argent et de la drogue.

Une patrouille de la police municipale de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a repéré un conducteur qui circulait en sens inverse dans une rue, rapporte L’Indépendant. L’incident a eu lieu le 21 novembre vers 18h30.

Comme l’indique le quotidien, quand les fonctionnaires sont arrivés sur place l’automobiliste en infraction aurait foncé sur l’un des agents à vélo qui allait le contrôler. Ce dernier aurait été percuté au niveau de la roue avant et projeté au sol, selon le média. Le délinquant a pris la fuite.

Aucun blessé n’est à déplorer.

L’Indépendant précise que les forces de l’ordre auraient retrouvé le véhicule abandonné à l’aide des opérateurs du centre vidéo de la police municipale.

Argent et drogue retrouvés

De plus, la police a saisi plus de 1.000 euros d’argent liquide, plusieurs sacs de produits stupéfiants et une balance de précision à l’intérieur de la voiture.

Un individu aurait été placé en garde à vue. Les investigations sont en cours.