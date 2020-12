Des employés du Nord soupçonnés d’avoir volé pour 60.000 euros de bonbons

Sept employés d’une entreprise de transport de Bailleul (Nord), soupçonnés d’avoir volé pour 60.000 euros de confiseries en un an, ont été interpellés et placés en garde à vue mardi 1er décembre. La découverte du méfait a été faite après des plaintes de la part de clients et grâce à la vidéosurveillance du site.