Quatre fois grand-mère, une saisonnière de l'Alpe d'Huez dealait de la cocaïne

Une ancienne commerçante qui faisait les saisons à l'Alpe d'Huez tout en dealant de la cocaïne a été condamnée à un an de prison avec sursis pour trafic de drogue.

Elle est grand-mère quatre fois, ancienne commerçante devenue saisonnière à l'Alpe d'Huez, inconnue de la justice et désormais, fraichement condamnée à un an avec sursis pour un petit trafic de cocaïne dans la station iséroise.

Cette sexagénaire a comparu devant le tribunal correctionnel de Grenoble comme «tête de réseau» d'un petit trafic démantelé par les gendarmes de Bourg d'Oisans en mars dernier et qui servait les saisonniers de la station de ski iséroise, a rapporté jeudi le Dauphiné libéré, qui a assisté à l'audience.

Le parquet de Grenoble a confirmé à l'AFP la peine d'un an de prison avec sursis et de 1.000 euros d'amende prononcée contre cette dame qui avait tenu un commerce pendant trente ans à La Mure (Isère) et qui a périclité.

Une longue histoire

C'est alors qu'elle est montée faire les saisons à la station, il y a 5 ans. Travail et fête avec des «petits jeunes» et la voilà, celle qui «ne fume même pas une cigarette», à «tomber dedans», a relaté le DL. Elle descend dans les quartiers à Grenoble pour s'approvisionner et revendre à «5 ou 6 clients», faisant «800 à 1.000 euros» de bénéfice par saison pour une centaine de grammes de cocaïne, selon ses déclarations.

Lors de la perquisition chez elle, les gendarmes ont trouvé de la cocaïne, de la résine de cannabis et 34 sachets d'ecstasy qu'elle a aussi «essayé» et qui l'ont «rendue malade».

Elle encourait 10 ans d'emprisonnement «pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants». Elle qui avait un casier vierge est repartie mardi avec un an de prison avec sursis, à quelques mois de sa retraite.