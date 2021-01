Les organisateurs de la rave party «seront identifiés et poursuivis», promet Darmanin

Sur Twitter, le ministre de l’Intérieur annonce que «sous l’autorité du Procureur, une enquête judiciaire a été ouverte et les organisateurs sont et seront identifiés et poursuivis».

Entamée dans la soirée du 31 décembre, la rave party de Lieuron s’est terminée ce matin sans intervention des forces de l'ordre.

Le préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a annoncée qu’à 9h45, les forces de l’ordre avaient procédé à plus de 450 verbalisations notamment pour non-respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement.

#raveparty #Lieuron

A 9h45 ce 2 janvier, plus de 450 verbalisations notamment pour non respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement.@Gendarmerie_35 @Gendarmerie https://t.co/4vlUM2L32X — Préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine (@bretagnegouv) January 2, 2021

​Sur Twitter, Gérald Darmanin a promis des poursuites à l’encontre des participants:

«Les gendarmes, que je remercie pour leurs engagements, continuent minutieusement les contrôles et les verbalisations. Sous l’autorité du Procureur, une enquête judiciaire a été ouverte et les organisateurs sont et seront identifiés et poursuivis».

Les gendarmes, que je remercie pour leurs engagements, continuent minutieusement les contrôles et les verbalisations. Sous l’autorité du Procureur, une enquête judiciaire a été ouverte et les organisateurs sont et seront identifiés et poursuivis. #raveparty — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021

Quelque 2.500 personnes, venues de toute la France et même de l'étranger, se sont données rendez-vous au sud de Rennes pour fêter le Nouvel An lors d'une fête sauvage que n'ont pu empêcher les autorités. Entamée le 31 décembre, la rave party ne s'est terminée que le 2 janvier au matin.