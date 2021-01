Le gagnant des 19 millions d’euros du Loto de Noël toujours recherché dans l’Isère

Le second plus gros gagnant de l’Isère au Loto de Noël ne s’est toujours pas fait connaître auprès de la Française des jeux, selon Le Dauphiné Libéré. Il a jusqu’au 24 avril pour venir récupérer son gain.

La personne ayant gagné au Grand Loto de Noël la cagnotte de 19 millions ne s’est toujours pas manifestée auprès du service grand gagnant de la Française des jeux, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Le quotidien rappelle cependant que suite au dernier confinement, le délai pour se manifester est passé de 60 à 120 jours.

Le second plus gros gagnant du département

Ce joueur qui, sur six millions de grilles, avait trouvé la bonne combinaison, est le troisième Isérois à devenir millionnaire grâce à la Française des jeux en 2020. En effet, deux joueurs, au Versoud et à Fontaine, avaient déjà remporté un million d'euros à My Million.

Il s'agit du deuxième plus gros gain jamais enregistré dans le département, juste derrière le gagnant de l’EuroMillions qui avait touché plus de 27 millions à Villefontaine en mai 2011.