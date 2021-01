Un drôle de cluster d'une cinquantaine de Chinois positifs au Covid-19 à Roissy

Selon Europe 1, 49 passagers chinois venant de pays différents et attendant à Roissy une correspondance commune pour rejoindre la Chine ont été placés à l'isolement à cause de tests positifs au coronavirus. L’aéroport attend les résultats de nouveaux tests.

Une cinquantaine de passagers de nationalité chinoise qui attendaient une correspondance commune pour rejoindre Shanghai ont été testés positifs au Covid-19 ce 17 janvier, rapporte Europe 1.

Selon la radio, les voyageurs provenaient de pays différents. Ainsi, 17 venaient de Lima, au Pérou, et étaient arrivés à Paris à bord d'un vol Air France. Les autres arrivaient de Bogota, d’Istanbul, de Panama et de l'Île Maurice et n'avaient aucun lien entre eux.

Et si les tests avaient donné le mauvais résultat?

Comme les tests PCR sont demandés par la Chine pour tous ceux qui désirent s’y rendre, l’aéroport de Roissy a émis l’hypothèse de «faux négatifs».

Les passagers ont été testés à nouveau. Si les tests s'avèrent négatifs, ils pourront reprendre leur route, indique la radio.