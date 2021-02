Il vole une camionnette de la Poste, l’employée reste accrochée à la portière

Une employée de la Poste a été blessée alors qu’elle tentait empêcher un inconnu de voler sa camionnette de fonction. Souffrant d’un léger traumatisme crânien, elle a été prise en charge au centre hospitalier de Valenciennes, relate La Voix du Nord.

Les faits se sont déroulés vendredi 29 janvier à Onnaing dans le Nord. La postière descend pour aller déposer des colis et laisse les clés sur le tableau de bord. C’est à ce moment qu’un inconnu y grimpe et démarre. Tentant de l’arrêter, elle s’accroche à la portière restée ouverte. Au bout de quelques mètres, elle renonce et chute lourdement sur la chaussée, tandis que la camionnette disparaît.

Les colis finalement livrés

Finalement les colis ont été retrouvés dans un champ situé à Vicq, une commune limitrophe, à moins de cinq kilomètres du lieu du vol. Le véhicule se trouvait également non loin.

La police a ouvert une enquête pour identifier le malfrat. L’employée est sortie de l’hôpital le même jour. Les colis ont été livrés aux destinataires.