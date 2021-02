Sorti de prison, il percute plusieurs véhicules de gendarmerie et blesse deux militaires

Un homme au volant d’une camionnette a refusé d’obtempérer lors d’un contrôle des forces de l’ordre à Bouzonville, non loin de l’Allemagne, et blessé deux gendarmes aux jambes, relate Le Républicain Lorrain.

Le conducteur a percuté leur véhicule et continué sa route vers la commune de Sarrelouis, de l’autre côté de la frontière, en Allemagne, où il est également tombé sur les forces de l’ordre. La Polizei, cette fois, dont il a embouti quatre véhicules avant de faire demi-tour pour revenir en France. Là, il a de nouveau tamponné deux véhicules de gendarmerie.

Déjà connu des forces de l’ordre

Un peu plus loin, le fuyard a fait une sortie de route, après quoi les gendarmes se sont avancés jusqu’à la camionnette, mais le chauffard a redémarré brutalement en marche arrière, renversant deux militaires, et a repris sa course folle.

Un dispositif impressionnant, comprenant une trentaine de gendarmes ainsi qu’un hélicoptère, a été déployé pour arrêter le forcené. Ce dernier a finalement été maîtrisé par les effectifs de la compagnie de Boulay avant d’être placé en garde à vue.

L’homme d’une quarantaine d’années conduisait sans permis, sortait de prison et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt en Allemagne pour conduite en état d’ivresse, détaille le journal.