Des jeunes filles armées simulent un malaise et menacent des conductrices pour voler des voitures

Toujours le même scénario: une jeune simule un malaise devant une voiture à Nantes et, au moment où la conductrice sort pour lui venir en aide, sa complice la menace dans le but de s'emparer de son véhicule, selon Ouest-France. Trois mineures soupçonnées d’avoir commis ces faits ont été arrêtées et placées en garde à vue.