Déguisés en policiers, ils tentent de contrôler un vrai agent

Cette nuit à #MaisonsAlfort, 2 individus se faisant passer pour des policiers, à bord d’un🚗avec gyrophares et deux tons actionnés, ont procédé au contrôle d'un...👮‍♂️hors service.

➡️ Interpellés par les👮‍♂️locaux et de la SDSS en possession d'1 brassard Police, d’1 CB et de bijoux. pic.twitter.com/BIXeztqfSd