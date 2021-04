«Un jour normal à la Guillotière»: une bagarre à coups de truelle sur un marché sauvage de Lyon – vidéo

Très discutée sur les réseaux sociaux, une vidéo montre une bagarre entre deux hommes, l’un d’eux muni d’une truelle de chantier, place Gabriel Péri dans le VIIe arrondissement de Lyon, en plein milieu du marché sauvage de la Guillotière.

Alors que des passants tentent de séparer les deux belligérants, celui armé d’une truelle tente de frapper son adversaire.

Constatez le nbre de personnes masquées dans ce petit coin paisible de #guillotiere #lyon (en + du marché sauvage sauvette).@prefetrhone @villedelyon @FannyDubot @Gregorydoucet @MohamedChihi007 : cette situation vs satisfait ou vs pensez un jour rendre cette place aux habitants? https://t.co/8VroGP3GIp — !⃝ La Guillotière en colère !⃝ (@Guill_encolere) April 19, 2021

Pétition contre la légalisation du marché sauvage

La vidéo a été partagée par le collectif La Guillotière en colère! Pour cette association de riverains, c’est une occasion de plus d’interpeller les élus lyonnais et le préfet du Rhône, quelques semaines après avoir lancé une pétition contre la légalisation du marché sauvage.

Ce marché est «un lieu de rassemblement régulièrement contrôlé par les polices municipale et nationale, qui restent cependant impuissantes face aux problèmes d'hygiène et d'agressions qui en découlent quotidiennement. Il s'agit d'un marché illégal de recèle, qui occupe la totalité de la place, empêchant les riverains de circuler sereinement, de se rendre dans leur habitation ou d'accéder à leur commerce», dit le texte de la pétition.

Une nouvelle fois, nous nous mobilisons pour le quartier de la #guillotière à #lyon. Le quartier a besoin de vous, votre voix compte.

📢𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝘂̀ 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 ! https://t.co/ni89IdhtdB #RT apprécié pic.twitter.com/rrqpThcR8H — !⃝ La Guillotière en colère !⃝ (@Guill_encolere) March 22, 2021

La question sécuritaire préoccupe les maires

En mars, 22 maires de la métropole de Lyon se sont réunis face «au contexte d'insécurité grandissante» et à «la montée des violences sur le territoire de la métropole de Lyon».

À l'invitation de Laurent Wauquiez (Les Républicains), une réunion de 22 maires a eu lieu à l'hôtel de région pour «poser le constat et engager un travail commun et solide sur la durée pour protéger nos habitants». En cause: la multiplication des bagarres, les guet-apens contre les forces de police et les pompiers, le racket et les agressions à la sortie d’établissements scolaires, les rodéos et des tirs de mortiers, les points de deal ou encore les récentes violences urbaines, selon Lyon Capitale.

Les maires ont ainsi appelé le ministre de l'Intérieur pour qu'il tienne «immédiatement son engagement des 300 policiers supplémentaires et ce, dès cette année 2021 au lieu de l'étalement annoncé sur 3 ans».