Mediapart visé par plusieurs syndicats après la publication d’un article sur l’attaque au couteau à Rambouillet

Que dire à cet article de @Mediapart si ce n'est 🤮🤮🤮 :

➡️ «un homme abattu » et « avant d’être interpellé et tué par balles par d’autres agents »

NON ! ⬇️

Mais un terroriste qui a lâchement assassiné une femme désarmée. Les #policiers l’ont neutralisé en légitime défense. pic.twitter.com/M0L8LqdqSj