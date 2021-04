«Tactique pré-électorale géniale»? L’accent franglais de Macron dans sa dernière interview fait débat – vidéos

Emmanuel Macron a donné une interview sur CBS News le 18 avril, s’exprimant sur nombre de sujets d’importance mondiale et nationale. Toutefois, en mettant de côté son contenu, une particularité de son discours a interpellé les spectateurs… son accent.

«Sacré bleu! Macron moqué pour avoir échangé un anglais parfait par un accent français ridicule», tel était le titre d’un article du journal britannique Express qui met en avant un accent «qui différait lourdement des interviews précédentes dans lesquelles l’accent de l’ancien banquier était à peine perceptible».

Souvent comparé à d’autres Présidents sur ce sujet, Emmanuel Macron se distinguait depuis ses années au ministère de l’Économie par son anglais courant. En guise d’exemple, voici des interviews en anglais de 2017 et 2018:

Concernant cette dernière interview à CBS, de nombreux internautes, aussi bien français qu’anglophones, ont remarqué un accent beaucoup plus fort.

Hypothèses d’internautes

À quoi est dû ce changement? Certains considèrent déjà que M.Macron joue sur son accent français en vue de l’élection présidentielle, afin de montrer son unité avec le peuple français. D’autres pointent des relations détériorées avec les États-Unis et le Royaume-Uni, deux pays anglophones.

Macron il fait exprès de bien mettre l'accent français pour rappeler qu'il est le président de la France, eh gros arrête ton cinéma parle normalement mdrrrrrr https://t.co/tM3bLymxzJ — Sir Brand la Torche (@Brandlatorche) April 19, 2021

Mais svp c’est quoi cette artiste ? C’est quoi cette accent de fatiguais ? Monsieur Macron s’exprime très bien en anglais américain avec aucun accent , c’est quoi la Zumba qui ns fais genre je suis comme le peuple https://t.co/1rPUyp1FkV — 🐊یوسف (@Youss_Benks210) April 19, 2021

«Ce pourrait être une tactique pré-électorale géniale. Renforcez sa francité pour booster le soutien du pays», a commenté le journaliste bruxellois Sam Morgan.

Vu récemment la mise en parallèle de 2 interventions de #Macron en anglais : son accent est plutôt bon dans la première, il ressemble à celui-ci dans la seconde, comme s'il y avait une mystérieuse intention de cultiver le côté "Français s'exprimant dans une langue étrangère" 🤔 — Olivier Schneid (@OlivierSchneid) April 20, 2021

Nerveux ou fatigué, tout simplement

Toutefois, certains internautes ont avancé l’idée que le Président était nerveux en accordant cette interview, d’où l’apparition de cet accent français.

Peut-être, mais Macron parle très bien anglais et à un bien meilleur accent que la plupart des Français.

Il zozotte un peu, ça paraît étrange en anglais.

Je pense pas qu'il a fait exprès de prendre l'accent français, il était juste énervé. Même si c'était du cinéma ou pas. — KARLISME OKLM (@KarlismeO) April 19, 2021

Cette opinion est partagée par le professeur linguiste Martin Hilpert de l’Université de Neuchâtel, qui fait part dans un commentaire à Sputnik de son «scepticisme» par rapport à la théorie selon laquelle le Président aurait intentionnellement adapté son accent.

«Ce n'est pas seulement la prononciation qui est différente, ce sont aussi les hésitations, les répétitions, et les phrases incomplètes, surtout dans les réponses aux questions critiques de la présentatrice (20:00-20:55)», avance-t-il. «Les locuteurs d'une langue secondaire font face à de tels problèmes, et à un accent plus marqué, quand ils sont fatigués et/ou stressés, ou quand il est difficile d'entendre leur interlocuteur (3:53)».

La «délicieuse» bourde de Macron en Australie

Comme tout le monde, le Président de la République n’échappe pas aux petites fautes remarquées en parlant une langue étrangère.

Un drôle de bourde avait eu lieu en 2018, à la fin d'une conférence de presse commune à Sydney avec le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull. Emmanuel Macron s’était alors adressé à son hôte pour lui dire en anglais: «Thank you and your delicious wife for your warm welcome» (Merci à vous et votre délicieuse femme pour votre accueil chaleureux»), provoquant une vague de réactions amusées et moqueuses car le terme «délicieuse» en anglais n’a qu’un seul sens, celui d’appétissante.