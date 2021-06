Environ 300 lycéens fêtent le bac au bois de Boulogne, la police intervient - vidéo

Le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire en France et le couvre-feu sera levé dès le 20 juin. Mais les boîtes de nuit et concerts restent toujours interdits. Alors qu'Emmanuel Macron a donné rendez-vous le 21 juin aux professionnels des discothèques, le ministre de la Santé a confirmé une réouverture de ces établissements en juillet. Cependant, certains semblent ne pas vouloir attendre.

La police a de la sorte interrompu une nouvelle fête sauvage réunissant près de 300 jeunes qui a eu lieu le 17 juin dans le bois de Boulogne, rapporte Le Parisien.

Selon le quotidien, ils y étaient venus pour célébrer la fin des épreuves écrites du baccalauréat.

VIDÉO. Paris : 300 lycéens fêtent le bac au bois de Boulogne, la police les disperse

➡️ https://t.co/ESIStpQNbT pic.twitter.com/X9taaZMVRC — Le Parisien Vidéo (@LeParisienVideo) June 17, 2021

Deux participants ont expliqué au média avoir apporté un «DJ set» pour «fêter la fin du lycée dans une année qui a été beaucoup bousculée par le Covid».

Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les fêtards dans le calme. Un jeune a indiqué auprès du Parisien qu’au début l’événement comptait environ 50 participants, mais «à la fin on s’est retrouvés à 300 ou 400».

PARIS - Les forces de l’ordre interviennent pour disperser une fête dans le Bois de Boulogne.



Des lycéens s’étaient réunis pour fêter la fin du bac. @CLPRESSFR pic.twitter.com/MZbAZJ9S0N — Clément Lanot (@ClementLanot) June 17, 2021

Des cas réitérés à Paris

Les soirées sauvages en plein air se sont multipliées dans la capitale.

Des attroupements festifs se sont produits dans la nuit du 12 au 13 juin. Vers minuit, les fonctionnaires sont intervenus au square Tino-Rossi, dans le Vème arrondissement, où se trouvaient quelque 250 personnes. Un peu plus tard, vers 2h00, 200 à 300 étaient présentes dans le jardin du Carrousel, près du Louvre, et ont dû être évacuées par les policiers.

🇫🇷 FLASH - Plusieurs centaines de jeunes font à nouveau la fête aux #Tuileries pour la 3ème soirée consécutive. (@ybouziar pour Mediavenir) #Paris pic.twitter.com/4h19EVqXKM — Mediavenir (@Mediavenir) June 14, 2021

Le 12 juin, la préfecture de police a annoncé dès 22h00 une intervention aux Invalides «pour disperser des rassemblements de personnes ne respectant pas les gestes barrières».

🚨 Sommations réitérées🚨

Les FDO poursuivent la dispersion de plusieurs centaines de personnes regroupées aux #Invalides sans respect des règles sanitaires, malgré les jets de projectiles dont ils peuvent être la cible.

Les participants sont invités à quitter les lieux. pic.twitter.com/NXYkrUjfBy — Préfecture de Police (@prefpolice) June 12, 2021

Une autre fête a été clôturée dans la soirée du 13 juin, cette fois-ci au jardin des Tuileries. Environ 200 personnes s’étaient réunies malgré le couvre-feu et la fin du week-end.

Interrogé par l'AFP le 13 juin, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert «dès samedi une enquête du chef de «mise en danger de la vie d’autrui», à laquelle a été jointe une seconde enquête ouverte dimanche du même chef».

Cependant, dans la nuit du 14 au 15 juin, les faits se sont répétés. Plusieurs centaines de personnes se sont de nouveau retrouvées dans le jardin des Tuileries, celui du Carrousel et la place du Louvre, selon la préfecture.