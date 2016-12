Alep: «Des pertes incomparables avec celles des interventions US»

L’opération visant à déloger les djihadistes de la ville d’Alep a certes causé des pertes, mais celles-ci étaient toutefois « extrêmement loin des centaines de milliers de morts provoquées par les interventions américaines », a déclaré dans une interview à Sputnik Alexandre del Valle, politologue français, auteur de l’ouvrage « Les vrais ennemis de l’Occident ».

Selon lui, « on est à peu près à 500 personnes [victimes civiles à Alep] ». Ceci est bien sur regrettable, mais incomparable avec les pertes causées par les interventions US « tant en Afghanistan que dans une partie du Pakistan avec les drones américains ou des différentes guerres et embargos ».

© Sputnik. Michael Alaeddin Coup de fil Erdogan-Poutine: Alep libérée permet la cessation des combats en Syrie

Le politologue a appelé à prendre en compte également les embargos ayant tué des centaines de milliers de civils.

« Donc c’est sans commune mesure avec ce qu’ont commis les donneurs de leçons de morale », a conclu M. del Valle.

Ses propos font écho à la déclaration du général Pierre-Dominique d’Ornano, selon lequel la « tactique en vies humaines (était) économe pour les Russes ».

« La conquête d’une ville est très dure, consomme énormément de munitions, énormément d’hommes », a souligné le général.

Vendredi, il a été annoncé que suite à une opération longue et complexe, les terroristes ont été délogés de l’ensemble de la ville d’Alep. La ville est entièrement contrôlée par l'armée gouvernementale syrienne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».