Commémoration pour les victimes du crash du Tu-154 à la cathèdrale de la Sainte-Trinité

Un service commémoratif a été organisé mardi en la cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris, en souvenir des 92 passagers et membres d'équipage de l'avion russe Tupolev Tu-154 qui s'est abîmé le 25 décembre dernier en mer Noire, ainsi que de l'ambassadeur russe Andreï Karlov, assassiné le 19 décembre à Ankara.

Des dizaines de personnes — les représentants de la diaspora russes, des diplomates russes et des citoyens français — se sont rassemblées dans la cathédrale érigée sur le territoire du nouveau Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris et consacrée le 4 décembre par le Patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille.

Un avion russe Tupolev Tu-154 du ministère russe de la Défense, qui se dirigeait vers la base aérienne de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie, s'est abîmé le 25 décembre en mer Noire. L'avion transportait 92 personnes dont 64 chanteurs et musiciens de l'Ensemble Alexandrov et neuf journalistes de trois chaînes de télévision, ainsi que la directrice du fonds caritatif russe Aide juste Elizaveta Glinka, connue comme « Docteur Liza ».

L'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov a été tué le 19 décembre à Ankara, alors qu'il inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs. Mevlut Mert Altintas, membre d'une unité de la police d'élite turque, lui a tiré dans le dos.

