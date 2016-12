Fillon sur 2017: «Nous devons être implacables face au totalitarisme islamique»

Dans une vidéo, ainsi que sur sa page Facebook, le candidat de la droite à l'élection présidentielle française François Fillon souhaite que l'année 2017 devienne une année de redressement, annonce l'AFP.

« Je suis candidat pour construire avec vous une nation libre et puissante. Le mur des critiques ne nous arrêtera pas », a déclaré samedi l'homme politique.

© Sputnik. Aleksei Druzhinin François Fillon est le président de plus de 50% des Français

Selon le candidat, la vérité ne fait pas peur aux Français qui sont courageux, qui ont une énergie exceptionnelle. Il explique qu'il veut rendre « le pouvoir d'entreprendre, de créer et de réaliser vos projets car c'est ainsi que la France retrouvera la croissance et le plein emploi pour que la vie de chacun soit meilleure ».

« Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, nous n'avons pas le droit d'être faibles, nous devons être implacables face au totalitarisme islamique », a-t-il aussi souligné.

Ainsi, l'homme politique estime que la France est capable de retrouver sa croissance.

