Effondrement ou boom: ce qui attend la zone euro après la présidentielle française

L'issue de la présidentielle française, fixée au printemps 2017, déterminera en gros l'avenir de l'économie de l'Union européenne dans son ensemble. Dans ce contexte, il est important d'évaluer les conséquences de l'élection de chacun des favoris des sondages: Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen, les trois ayant des projets économiques assez tranchés, souligne l'observateur du Financial Times Wolfgang Münchau.

À titre d'exemple, l'ancien premier ministre François Fillon insiste sur la mise en place d'une série de réformes prévoyant entre autres le relèvement de l'âge de la retraite et l'augmentation du temps de travail. Il est partisan de l'idéologie traditionnelle pour la France qui fait de l'État l'objet principal de la politique. Ceci étant dit, il n'est pas étonnant que M. Fillon et le président russe Vladimir Poutine se comprennent, précise l'auteur.

Contrairement à lui, l'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron s'exprime en faveur de l'unité maximale parmi les pays de la zone euro que ce soit en matière économique ou politique. Ce qui l'oppose complétement à la troisième candidate qu'est Marine Le Pen. Si M. Macron envisage de consolider la zone euro, cette dernière envisage de la détruire.

Or, si l'éventuelle élection de Marine Le Pen viendra à bout du « rêve européen » et détruira la zone euro, ceci pourrait tout de même profiter à l'économie française, juge M. Münchau. D'après lui, ceux qui critiquent Mme Le Pen devraient éviter l'erreur commise par ceux qui auguraient des problèmes économiques que devait engendrer la sortie du Royaume-Uni de l'UE et l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis.

En gros, si François Fillon milite en faveur d'un statut quo dans la politique européenne, qui est un scénario plus réaliste, Emmanuel Macron et Marine Le Pen proposent deux alternatives diamétralement opposées. Pourtant ces dernières semblent être beaucoup plus prometteuses que l'état des choses actuel.

