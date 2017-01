La France plonge dans la mer du Nord pour le Nouvel An

Des centaines de nageurs déguisés se sont jetés à l'eau pour célébrer la nouvelle année 2017 en France, près de Dunkerque. Quelque 500 personnes ont osé braver les flots glacés de la mer du Nord, pour le traditionnel « bain des givrés » de Malo-les-Bains (Nord), près de Dunkerque.

La mer du nord pic.twitter.com/SzVFAbu8U6 — thierry mathelin (@ThierryMathelin) 1 января 2017 г.

Vers midi, les baigneurs en tenue excentrique ont couru de la plage vers les flots sous les yeux d'une foule encore plus nombreuse, estimée à 1 500 personnes, réunie malgré la température de —1°C.

La majorité de ces « givrés » est restée une dizaine de minutes dans une eau à 10°C, a constaté une journaliste de l'AFP. Pour beaucoup de baigneurs, cette trempette sert d'entraînement au célèbre carnaval de Dunkerque, l'un des principaux de France.

En France et aux Pays-Bas, bain glacé dans la Mer du Nord pour le Nouvel An https://t.co/3pz6k6zTd9 #AFP pic.twitter.com/qy3zWYvUx5 — Agence France-Presse (@afpfr) 1 января 2017 г.

De même, des milliers de personnes ont courageusement plongé dimanche dans la mer du Nord le long de la côte néerlandaise. À Scheveningen, un quartier de La Haye, où est organisé le plus grand plongeon du Nouvel An au monde, des milliers de baigneurs, bonnets de la couleur nationale orange sur la tête, se sont lancés sur le coup de midi à l'assaut des vagues en poussant des cris de guerre, avant de ressortir au plus vite de cette eau à 7°C.

Jeunes, déguisés en gorille, en banane ou super-héros, ils ont sautillé pour se réchauffer avant de grimacer quand, à 11h53, est venu le moment de se mettre en maillot dans une température ambiante de 5°C, pour aborder, sept minutes plus tard, le grand plongeon.

« Une manière fraîche de commencer l'année! », a estimé Mary Adriaensen, 35 ans, originaire d'Arnhem, à l'est des Pays-Bas.

500 "givrés" se sont jetés dans la mer du Nord ❄️https://t.co/obMe51kVDf — franceinfo plus (@franceinfoplus) 1 января 2017 г.

Au total, pour cette 57e édition, quelque 52 000 personnes ont participé à des plongeons organisés dans 142 endroits à travers les Pays-Bas, de même que dans 22 autres lieux au monde, de Curaçao à l'Australie, en passant par la Gambie. La Belgique n'a pas non plus été en reste: des milliers de nageurs intrépides se sont jetés dans la mer du Nord à Ostende dimanche 1er janvier.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».