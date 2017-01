Sondage: Le Pen devance Fillon, mais ne l'emporterait pas au deuxième tour

© Sputnik. Aleksei Druzhinin François Fillon est le président de plus de 50% des Français

Le candidat de la droite François Fillon perd la pole position au profit de Marine Le Pen. La patronne du FN se retrouve pour la première fois en tête des intentions de vote au premier tour dans une enquête Ifop-Fiducial réalisée récemment pour Paris Match, iTélé et Sud-Radio.

Néanmoins, selon ce sondage, la femme politique sera largement battue par l’ancien Premier ministre au second tour.

M. Fillon, qui a remporté la primaire en novembre dernier, recule de trois points en moyenne par rapport au sondage précédent, dans ce premier baromètre présidentiel de l’année.

Marine Le Pen est créditée de 26 % à 26,5 % des voix au premier tour en fonction du candidat qui sortira vainqueur de la primaire organisée à la fin du mois par le Parti socialiste et ses alliés.

Sondage: les Français préfèrent Macron à Fillon

François Fillon, qui était en tête dans l’enquête précédente, ne recueillerait de son côté que de 24 % à 25 % des suffrages.

Il paie probablement ses hésitations sur sa réforme de la Sécurité sociale et peut-être aussi son relatif silence médiatique. Marine Le Pen profite de ce trou d’air, estime Paris Match.

L’ancien ministre de l’Économie Emmanuel Macron arrive troisième dans cette enquête, avec 17 % à 20 % des Français qui lui accorderaient leurs voix, son plus haut score à date. Le second tour verrait François Fillon très large vainqueur de Marine Le Pen, avec 64 % contre 36 % des suffrages.

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 860 personnes inscrites sur les listes électorales, elles-mêmes extraites d’un échantillon de 1 964 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par questionnaire auto-administré en ligne du 3 au 6 janvier, détaille l’AFP.

