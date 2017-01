La France frappée de plein fouet par la vague de froid

Environ 3 500 foyers restaient privés d'électricité dimanche en raison des chutes de neige en Corse, fait savoir Europe 1.

En revanche, l'alerte neige et verglas a été levée dimanche pour la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, suite à « la fin des précipitations neigeuses abondantes ». Toutefois, des chutes de neiges faibles à modérées se sont poursuivies, essentiellement en Haute-Corse, dans la nuit de dimanche à lundi et lundi.

« Une nouvelle aggravation est attendue » en Corse à partir de lundi soir, et pourrait « de nouveau donner lieu à des chutes de neige importantes », a toutefois averti Météo-France.

L'île de beauté sous la neige. Magnifiques photos de la Balagne, Haute Corse, Bastelica etc… #Neve #Corse Crédit; Fb Corsica Meteo pic.twitter.com/KVNs0kY5S9 — Sophie Colombani (@ASophie_MM) 15 января 2017 г.

A l’heure actuelle, les travaux de réparation sont ralentis par les énormes volumes de neige qui se sont abattus sur certaines localités.

Dans le même temps, la vigilance orange pour la neige et le verglas a été levée lundi à 00H00 sur l'Ile de France, l'alerte ne concernant plus que quatre départements du Sud-Ouest exposés à de forts risques d'avalanche, selon Météo France.

​« Le risque d'avalanche est très fort (de niveau 5/5) » dans les massifs des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne ainsi que dans le massif ariégeois du Couserans, a prévenu Météo France.

Une vague de froid s’est abattue lundi sur la quasi-totalité de la France, la première de cette ampleur depuis 2012, alors que le gouvernement a mis en place un « pilotage national quotidien » exceptionnel. Sous l'influence de la vague d’air froid en provenance du nord-est de l'Europe, les températures seront inférieures de « quatre à huit degrés » aux normales saisonnières, selon Météo-France.

Le thermomètre devrait chuter à —11 à Mulhouse, —9 dans le Massif central et à Strasbourg, —6 à Toulouse et —4 à Marseille. « On n'est pas dans des températures exceptionnelles », relativise toutefois Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France.

« On peut parler de vague de froid d'intensité modérée, d'un bon coup de froid. »

Le risque de départs de plaques est particulièrement important en Haute-Savoie, où « le renforcement du vent de Nord à Nord-Est favorisera ce lundi le transport d'une neige très légère et la formation de plaques dans de nombreuses pentes ».

