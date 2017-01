Robert Ménard: la France a besoin de quelqu’un comme Donald Trump

La victoire d'un candidat semblable à Donald Trump en France permettra aux Français de mieux défendre leurs intérêts sur la scène internationale, a déclaré à Sputnik Robert Ménard, maire de Béziers et fondateur de l'ONG Reporters Sans Frontières (RSF), lors de la soirée de gala organisée à Paris en l'honneur de l'investiture du 45e président américain.

« Je serai ravi demain que quelqu'un qui ressemble à Donald Trump gagne en France aussi (…). Donald Trump va défendre des intérêts des États-Unis, il vient de le dire, il est le président des États-Unis. Ce dont on a besoin ici, dans chacun de nos pays européens, c'est des gens qui défendent les intérêts de leur pays — en France quelqu'un qui défend les intérêts de la France », a indiqué M. Ménard.

Selon lui, les relations entre la France et les États-Unis ne seront pas faciles puisque Donald Trump est avant tout « au service des Américains, du peuple américain ».

« Ce sera compliqué pour les pays mais ce sera clair, net, précis et c'est cette politique que je souhaite », a-t-il ajouté.

Pour M. Ménard, les personnes qui manifestent contre l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et dans d'autres pays contestent la démocratie.

« Les gens manifestent, ils ont le droit de manifester (…). Mais enfin attendez : imaginez un instant que quand M. Obama a été élu, le jour même de son intronisation aux États-Unis et le lendemain en France on ait manifesté. Mais on aurait dit : comment ! Vous contestez la démocratie ! En plus avec M. Obama on aurait dit : vous êtes des racistes ! Et là qu'est-ce qu'ils font ? Ils contestent la démocratie. Il n'y a pas eu d'élection ? Il y a un résultat, il n'a pas fait un hold-up électoral, il n'a pas fait un coup d'État », a déclaré M. Ménard.

Il a appelé les Français préoccupés par l'élection de Trump à écouter directement ce que dit le nouveau président américain au lieu d'écouter les médias mainstream français qui répètent ce que disent les médias américains.

« Les médias américains comme les médias français, ils (…) défendent des politiciens en place, ils défendent la façon dont la politique se fait aujourd'hui en France ou aux États-Unis. Donc je dis aux Français qui seraient inquiets (…) : n'écoutez plus les journalistes, essayez de vous renseigner directement par des médias alternatifs, écoutez directement ce que dit Donald Trump, écoutez-le directement plutôt que de faire confiance aux journalistes qui sont toujours (…) au service du système dont les gens ne veulent plus », a conclu le fondateur de RSF.

