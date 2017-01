Hamon et Valls au second tour de la primaire selon le premier bilan

Benoît Hamon et Manuel Valls accèdent au second tour de la primaire de la gauche en France, selon les résultats partiels du dépouillement des votes.

Benoît Hamon (36,02 %) arrive en tête, suivi par Manuel Valls (31,31 %), Arnaud Montebourg (17,69 %), Vincent Peillon (6,82 %), François De Rugy (3,81 %), Sylvia Pinel (2,0 %) et Jean-Luc Bennahmias (1,01 %), a indiqué la Haute autorité de la primaire sur le site officiel.

.@thomclay:

Sur 3090 BVP dépouillés: V.Peillon 6,48 %

F.De Rugy 3,49 %

S.Pinel 2,1%

J-L Bennahmias 1,6% #PrimairesCitoyennes — Primaires citoyennes (@lesprimaires) 22 janvier 2017

Arnaud Montebourg, qui arrive en troisième position a appelé ses partisans à voter pour Benoît Hamon au second tour.

« Avec Benoît Hamon, nous avons combattu ensemble. Nous avons quitté le gouvernement ensemble et nous avons veillé à ce que nos prises de positons restent complémentaires et compatibles. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon », a indiqué M. Montebourg.

Montebourg soutient Hamon: "Nous avons veillés à ce que nos prises de position soient complémentaires et compatibles" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/J7CI1rqcAl — Mathieu Dejean (@Mathieu2jean) 22 janvier 2017

​Les militants et sympathisants de Benoît Hamon célèbrent déjà leur victoire sur la péniche qu'il a choisi pour sa soirée électorale.

Sylvia Pinel, ex-ministre et présidente du Parti radical de gauche, qui a recueilli 2% des votes, proposera lundi au bureau de son parti d'appuyer la candidature de l'ancien chef du gouvernement, annoncent les médias.

#1 Benoît Hamon a choisi un bateau pour sa soirée électorale #PrimaireGauche Publié par Sputnik France sur dimanche 22 janvier 2017

La primaire des 22 et 29 janvier doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle française qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017. Sept candidats sont en lice: Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel et François de Rugy.

Suivez en direct l'annonce des résultats du premier tour des Primaires Citoyennes par la Haute Autorité Publié par Les Primaires citoyennes sur dimanche 22 janvier 2017

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »