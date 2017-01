Sondage: 79% des Français favorables aux exécutions ciblées des terroristes

© AFP 2016 Stephane de Sakutin La France, plus gros contributeur de combattants pour Daech

Un récent sondage mené par le site d'information Atlantico a révélé que la majorité absolue des Français (79 %), quelles que soient leur catégorie sociale ou leurs idées politiques, voyaient d'un bon œil les assassinats ciblés des extrémistes.

Les Français deviennent cependant plus déterminés et plus durs lorsqu'il s'agit de terroristes d'origine française. 85 % d'entre eux approuvent alors cette mesure. Les catholiques (88 %) se montent toutefois un peu moins favorables à cette initiative que les catholiques non pratiquants (91 %).

La peine capitale, abolie officiellement par François Mitterrand en 1981, aurait été « rétablie » par François Hollande, à en croire les auteurs du livre « Un président ne devrait pas dire ça ».

© AFP 2016 PHILIPPE HUGUEN Assassinats ciblés: Hollande bientôt devant la Cour pénale internationale?

Selon les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, le leader français aurait ordonné « au moins quatre assassinats ciblés » visant des djihadistes durant son quinquennat.

