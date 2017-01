La Toile indignée par le geste du vainqueur de la primaire de la gauche

Benoit Hamon coupe Manuel Valls en plein discours. Le rassemblement de la gauche commence bien… #PrimaireGauche pic.twitter.com/PFCJk7NrjG — l'Opinion (@lopinion_fr) 29 janvier 2017

Sur fond de la primaire de la gauche, les internautes passionnés n'arrivent pas à se calmer: si la semaine dernière avait plutôt été placée sous le signe de l'humour, ce dimanche, c'est l'indignation qui semble dominer. La raison semble être assez légitime : Benoît Hamon, à peine déclaré vainqueur de la primaire de la gauche, a littéralement coupé le discours de son adversaire Manuel Valls.

Le vainqueur de la primaire a commencé son discours alors que l'ex-premier-ministre français n'avait pas encore terminé le sien. Cet incident a obligé les chaînes de télévision à « zapper » le perdant puisque, bien évidemment, il était impossible de diffuser les deux candidats en même temps.

#Hamon qui commence son discours avant la fin du discours de #Valls.

Preuve que le #PS est mort explosé enterré! pic.twitter.com/Tm2FH6xlyh — Julien DUFOUR🇫🇷 (@Dufour92100) 29 janvier 2017

Benoit Hamon n'attend pas la fin du discours de Manuel Valls pour commencer et oblige donc les chaînes infos à zapper le perdant. Sympa. — Hugo Clément (@hugoclement) 29 janvier 2017

Un geste d'impolitesse, pour certains, une erreur au « timing », pour les autres :

Benoit Hamon intervient avant la fin du discours de Manuel Valls. Pas fair-play le nouveau candidat PS à la Présidentielle #PrimaireGauche — Gérard Zabatta (@GZabatta) 29 janvier 2017

Ça commence le bazar Hamon tellement pressé est incapable d'attendre la fin du discours de Valls sa promet des moments comiques — Abens Guy #TSG (@GuyAb51) 29 janvier 2017

Benoît Hamon qui attaque son discours alors que Valls n'a même pas fini le sien. Normal?? — brazil (@brazil1383) 29 janvier 2017

Certains utilisateurs ont été attristés de ne pas avoir pu écouter la fin de discours de Valls :

Il a vraiment pleuré à la fin de son discours #Valls? J'ai meme pas pu voir il a été coupé:( — mouloud amour (@mouloudachour) 29 janvier 2017

C'est vrai que, comme les deux adversaires prenaient la parole devant leurs publics respectifs dans des endroits différents, il est possible que l'incident ait été dû à des problèmes techniques de coordination.

Mais les internautes n'ont pas pu s'empêcher d'ironiser au sujet de la victoire de Hamon.

Ça fait 6 mois que j'attends de placer cette image. #PrimaireGauche pic.twitter.com/JFf9MucMkC — Freezze (@Freezze) 29 janvier 2017

_ Allo Manu, c'est Théa.

_ Théa qui?

_ Théa la retraite ce soir #PrimaireGauche pic.twitter.com/F4qR4pRHCF — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) 29 janvier 2017

L'un d'entre eux s'est souvenu de ce boucher turc populaire sur le Net qui sait mieux que personne comment préparer et servir un vrai Steak :

