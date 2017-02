Face à DCNS, la Norvège opte pour les sous-marins allemands

Les entreprises navales DCNS et ThyssenKrupp Marine Systems ont été présélectionnées en avril 2016 pour fournir à la marine royale norvégienne quatre à six sous-marins, et les résultats sont tombés: la ministre norvégien de la Défense Ine Eriksen Soreide a annoncé vendredi, lors d'une conférence de presse à Oslo, sa préférence pour le constructeur allemand.

« La Norvège va désormais entrer en négociations finales avec les autorités allemandes. Quand un accord de gouvernement à gouvernement sera conclu, des négociations germano-norvégiennes débuteront avec le fournisseur allemand de sous-marins Thyssenkrupp Marine Systems », a déclaré la ministre.

© AP Photo/ Graphiq Online Report Le géant français DCNS rafle le contrat militaire du siècle

Cette dernière a déclaré viser la signature d'un contrat ferme avec l'Allemagne en 2019, sans fournir de détails concernant le montant estimé de la commande finale.

Les deux industriels rivalisent depuis longtemps et leur compétition a été extrêmement serrée pour la fourniture des sous-marins en Australie, qui avait sélectionné fin avril 2016 le Shortfin Barracuda de DCNS.

