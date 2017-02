François Fillon s'excuse devant les Français, mais clame son innocence

Lors de sa conférence de presse du 6 février, François Fillon a déclaré que malgré toutes les accusations liées au scandale autour du soi-disant salaire fictif de son épouse, il poursuivrait la course présidentielle. Le candidat de la droite à la présidentielle a annoncé qu'il publierait tout son patrimoine en détail ce lundi « dans la soirée ». Il a d'ailleurs annoncé que la liste de son entreprise personnelle ne comprenait « aucun client russe ».

Le candidat à la présidentielle a quand même donné des explications sur l'affaire mêlant son épouse Penelope:

« Oui, j'ai employé mon épouse comme une collaboratrice. Elle a ensuite était la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé son poste pendant 15 ans. Et ceci pour un montant (…) mensuel de 3.677 euros nets. Ça a l'air parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres. »

Le couple Fillon s'est retrouvé au cœur d'un scandale depuis les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope Fillon. M. Fillon a rejeté toutes les accusations et a demandé de laisser son épouse en dehors du débat politique.

Le candidat a estimé qu'il s'agissait d'« un coup d'État institutionnel » contre sa candidature à la présidentielle, venu présumément de la gauche et que la campagne déchaînée contre lui avait pour objectif d'« abattre en vol une haute idée de la France ».

