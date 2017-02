La campagne contre Fillon «est une tentative de meurtre politique»

L'agression scandaleuse des médias mainstream français contre le candidat à la présidence François Fillon est une tentative de meurtre politique destinée à éliminer « celui qui dérange », a déclaré à Sputnik Guy Geoffroy, député-maire Les Républicains de Combs-la-Ville et soutien de François Fillon.

« L'objectif, c'est de tuer politiquement celui qui dérange, celui qui a été et reste porté par une très grande majorité d'électeurs de la droite et du centre (…). C'est une tentative de meurtre politique, d'assassinat politique scientifiquement orchestré », a indiqué M. Geoffroy.

Selon lui, cette campagne est orchestrée de manière « scientifique empêcher au candidat appuyé par la plupart des électeurs de la droite et du centre de remporter la présidentielle.

« C'est une campagne absolument immonde, orchestrée de manière extrêmement précise et scientifique, organisée et mise en place à un moment qui a été soigneusement choisi (…). On veut tout simplement [l']empêcher de faire une campagne et par la même occasion de remporter l'élection présidentielle », a ajouté le député-maire.

Ces derniers jours, François Fillon, jusqu'ici donné favori de la présidentielle 2017 prévue pour avril-mai, perd en popularité suite au scandale baptisé « Penelope Gate » par les médias français qui a été provoqué par les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope Fillon et de ses deux enfants.

François Fillon a poursuivi mercredi sa contre-offensive en publiant une lettre ouverte à la nation. Il a dénoncé l'acharnement dont il ferait l'objet : « 32 ans de vie politique, je n'ai jamais été mis en cause dans une affaire. (…) Mais j'ai commis une erreur : en travaillant avec mes proches, j'ai privilégié une collaboration de confiance qui aujourd'hui, suscite la défiance. (…) Je vous dois donc des excuses t-il indiqué. L'ex-premier ministre s'est dit déterminé à « rien céder aux intimidations et aux pressions ».

D'après M. Geoffroy, cette lettre convient tout à fait pour mettre un terme à la « campagne immonde » lancée contre lui par les médias mainstream.

« Cette lettre adressée aux Français par l'intermédiaire de la presse quotidienne régionale (Ouest-France, ndlr) me semble tout à fait convenir pour mettre un terme, je l'espère définitif, à cette scandaleuse agression dont notre candidat est victime depuis maintenant trop longtemps », a-t-il noté à Sputnik.

