Gérard Depardieu ne donnera sa voix à aucun des candidats

Gérard Depardieu, qui a gardé la nationalité française après avoir obtenu son passeport russe, s'abstiendra lors de l'élection présidentielle française de 2017. Il s'était prononcé à ce sujet sur le plateau de l'émission « Drôle d'endroit pour une rencontre » sur France 3, tout en avouant qu'il n'avait jamais caché son apathie eu égard au monde de la politique.

Pourtant, cette célébrité française a précisé qu'il avait voté deux fois dans sa vie, pour François Mitterrand et pour Nicolas Sarkozy.

« Mitterrand, parce que c'est vrai que c'était une époque extraordinaire, parce qu'il y a eu les radios libres, tout ça… Et puis j'aimais bien l'homme, car, avant même que je le connaisse, il allait au théâtre très souvent et il aimait bien mes réparties », a raconté Gérard Depardieu.

Nicolas Sarkozy

Quant à l'autre ex-Président de la France, Nicolas Sarkozy, l'acteur explique qu'il n'a jamais tenté de cacher sa proximité avec l'ancien leadeur de la droite française. M. Depardieu a officiellement soutenu l'homme politique lors de la manifestation organisée à Villepinte en mars 2012.

« J'ai voté Sarkozy, car j'en avais marre d'entendre certaines choses. Autant je n'aimais pas le Nicolas Sarkozy du début, autant je trouvais qu'il était en train de s'humaniser… », a-t-il expliqué sur France 3 en annonçant avoir financé les socialistes français en 2002.

Dans l'émission, Gérard Depardieu a également fait un pronostic sinistre sur l'avenir de France. Selon lui, après cinq ans de socialisme, la République pourrait devenir un Disneyland pour étrangers peuplé par des fous produisant du vin et du fromage qui pue.

