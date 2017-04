Braquage de la voiture de Fillon: des données personnelles volées

Mardi 18 avril au soir, une voiture de location assurant le transport de François Fillon, candidat Les Républicains (LR) à l'élection présidentielle, a été la cible d'un vol à la roulotte, signale Le Parisien. L'homme politique se trouvait en meeting à Lille.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Nicolas Sarkozy appelle les Français à voter Fillon le 23 avril

Un ou plusieurs individus sont parvenus à forcer la porte de la voiture avant de s'emparer d'un ordinateur portable, d'une clé USB, de munitions d'arme et de deux brassards siglés Police.

Le braquage s'est déroulé alors que l'officier de sécurité et un chargé de mission du candidat passaient commande dans un restaurant en proche banlieue lilloise.

Selon Le Parisien, l'entourage de François Fillon, contacté mercredi 19 avril, a confirmé les faits de vol dans la voiture et a précisé que l'ordinateur dérobé avait été neutralisé à distance. Selon la source, la clé USB contenait des photos personnelles et pas de données sensibles. Une plainte a été déposée.

