L'Intérieur dément l'info sur une autre fusillade au centre de Paris

Le ministère français de l'Intérieur a démenti jeudi les informations sur une autre fusillade au centre de Paris diffusées par des médias après qu'un policier a été tué et deux autres blessés par un tireur sur les Champs-Elysées.

Un avis de recherche a été lancé pour retrouver un complice présumé de l'auteur de tirs abattu par la police, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

Selon l'avis de recherche, ce complice présumé est venu de Belgique par le train Thalys.

Détails à suivre

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »