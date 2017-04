Daech revendique l'attaque contre les policiers à Paris

Un policier a été tué et un autre blessé jeudi soir sur les Champs-Élysées, à Paris, ont indiqué des sources policières. L'agresseur a été abattu. Un seul policier a été tué dans la fusillade des Champs-Elysées jeudi soir et deux autres ont été blessés, a annoncé l'agence Reuters se référant au porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

Commentant la fusillade qui a éclaté jeudi soir au centre de Paris, le Président français François Hollande a déclaré que l'attaque armée contre les policiers était "d'ordre terroriste".

Les policiers ont déclaré qu'à ce stade ils n'excluaient aucune version de l'attaque. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est déjà saisie de l'enquête.

