Die Welt: l’attentat de Paris, «un cadeau meurtrier pour Marine le Pen»

La capitale française est encore une fois frappée par un attentat. Et ceci, à seulement trois jours d'un premier tour de l'élection présidentielle placé sous haute surveillance en raison de la menace terroriste.

Un par un, les candidats ont exprimé leurs condoléances à la famille du policier tué, alors que plusieurs ont évoqué lors des derniers débats d'hier soir les problèmes de sécurité et de terrorisme. Ce matin, le quotidien Die Welt a publié un article évoquant en détail les événements tragiques de la soirée, les présentant comme « un cadeau meurtrier pour Marine Le Pen ».

Suite à l'apparition de cet article sur la page officielle Facebook du quotidien allemand, qui a été introduit par une courte phrase, « Qui pourrait bénéficier de l'attaque à Paris ? », les utilisateurs du Net se sont mobilisés pour exprimer leur opinion à l'égard du sujet abordé.

Parmi quelques centaines de messages laissés par les internautes, un en particulier a été « liké » le plus, accumulant plus de « j'aime » que l'article lui-même :

« Est-ce vraiment votre principale préoccupation??? Pas les 15 000 autres islamistes radicaux connus en France ??? »

Ce commentaire, ayant rassemblé pas mal de partisans, a même reçu une réponse de la part du quotidien :

« Non, ce n'est pas "notre plus grande préoccupation". Cet article n'est qu'une qualification, dans le contexte de l'élection présidentielle en France. L'élection aura lieu dimanche, donc ce n'est pas très important. »

Un autre utilisateur s'est permis alors de commenter cette réponse, jugeant le titre de l'article « absurde » :

Welt simplement une classification? Déclaration absurde dans la rubrique "cadeau pour Le Pen".

Un policier a été tué jeudi sur les Champs-Élysées, à Paris, et deux autres ont été blessés dans une fusillade revendiquée par Daech à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle française.

