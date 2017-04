Pas d'affiches Marine Le Pen à l'étranger: «censure», «fraude» ou «délais dépassés»?

Dans les bureaux de vote étrangers, les affiches de Marine Le Pen étaient absentes et les opinions quant aux causes de l'incident se sont divisées. Le député français au Parlement européen et membre du Rassemblement bleu Marine Jean-Luc Schaffhauser a expliqué à Sputnik qu'il avait « entendu parler de cette histoire » mais n'en connaissait pas la raison.

Jean-Marie Le Pen a pour sa part commenté l'affaire.

L’absence de l’affiche de Marine pour les Français de l’étranger est une boulette vraiment navrante, j’espère que les DOM-TOM y ont échappé. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) April 23, 2017

Le ministère des Affaires étrangères a justifié l'absence des affiches de la candidate du Front national (FN) par le fait qu'elles n'avaient pas été présentées à la commission électorale dans les délais légaux :

« Les affiches sont imprimées par les candidats eux-mêmes et il leur revient de les déposer auprès de la commission électorale avant la date limite », à savoir le lundi 10 avril.

Seuls 10 candidats ont fourni leurs affiches dans les délais impartis, le panneau de la Présidente du FN reste alors vide.

Une vague de photographies prises dans les bureaux circulaient depuis lors sous le hashtag #AfficheMLP. Comme cause de l'incident, les internautes ont évoqué un « oubli », la « censure » et une « fraude », et certains y trouvent encore un « signe » particulier.

Les français vivant à Moscou votent au consulat #Presidentielle2017 pic.twitter.com/KQ88jRJUWy — Ksénia Lukyanova (@ksenia_sputnik) 23 апреля 2017 г.

Marine Le Pen n'a pas envoyé d'affiche pour les bureaux de vote de Rome. Les expats pas au cœur de son programme #Presidentielle2017 #AFP pic.twitter.com/qJAMpqCVE8 — Fanny Carrier (@fannycarrier) 23 апреля 2017 г.

Pas d'affiche de Marine LE PEN au bureau de vote de Perth Australie occidentale. Un signe :-) #Presidentielle2017 — James Gaudin (@Jamesdebelair) 23 апреля 2017 г.

Toujours pas d'affiche pour Marine Le Pen. pic.twitter.com/UI5hMYaBcW — Jacques Pezet (@Jacques_Pezet) 23 апреля 2017 г.

Fraude #AfficheMLP

L'affiche de @MLP_officiel manque dans tous les bureaux de vote à l'étranger.

C'est la seule qui manque, et partout. — Frédéric 🇫🇷 #E4E (@charlemagne1968) 23 апреля 2017 г.

L'élection présidentielle française de 2017 est prévue les 23 avril et 7 mai. Le premier tour se déroule sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux sont ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes. Ils resteront accessibles jusqu'à 20h00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

