Macron (23,7%) et Le Pen (21,7%) en tête du premier tour, selon un sondage IPSOS

Selon un sondage réalisé par IPSOS, le dirigeant du mouvement En Marche! Emmanuel Macron obtient 23,7 % et la présidente du Front national Marine Le Pen 21,7%, ce qui leur permet de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle.

Ils sont suivis par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon qui ont recueilli 19,5 % chacun.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »