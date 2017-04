Hollande promet de faire son choix «rapidement» et de s’exprimer «très clairement»

Suite à l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle, le Président de la République François Hollande a promis de faire son choix très rapidement.

« François Hollande s'exprimera "rapidement pour donner clairement son choix", mais pas ce dimanche », a donc annoncé l'Élysée après le premier tour de la présidentielle.

© AFP 2017 Patrick Kovarik Présidentielle 2017: un referendum pour ou contre la mondialisation

Néanmoins, le Président français a tenu à appeler le candidat d'En Marche! pour le féliciter de sa victoire.

François Hollande avait déjà manqué la primaire de la gauche qui s'était déroulée les 22 et 29 janvier 2017 et visait à désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle. L'actuel locataire de l'Élysée a en fait raté le deuxième débat de la primaire de la gauche car il était au théâtre. Il avait ensuite manqué le premier tour de la primaire pour cause de déplacement officiel au Chili. Par ailleurs, François Hollande a préféré aller soutenir l'équipe de France de handball plutôt que d'aller voter au second tour.

