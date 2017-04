Le Pen obtient 24,10%, Macron 22,44%, à l’issue du dépouillement de 50% des bulletins

Après le dépouillement de 50 % des bulletins de vote, c’est la candidate du Front national, Marine Le Pen, qui mène la course avec 24,10 % des suffrages exprimés, indique le ministère français de l’Intérieur.

Emmanuel Macron se classe deuxième, crédité de 22,44 % des voix.

François Fillon figure en troisième position avec 19,57 % des votes, suivi de Jean-Luc Mélenchon (18,28 %).

