«Marine, Marine», Marseillaise: Hénin-Beaumont salue les résultats du 1er tour

Tandis que Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont arrivés en tête du premier tour de l'élection français, selon le ministère de l'Intérieur, le QG de campagne du Front national à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) a explosé de joie scandant des « Marine ! Marine ! Marine ! ». À l'annonce des résultats préliminaires du premier tour, ses partisans, réunis dans un gymnase, se sont lâchés, criant « on va gagner, on va gagner ». Une Marseillaise a été entonnée alors que des dizaines de drapeaux français virevoltaient.

Emmanuel Macron a été sifflé dès que son visage est apparu à l'écran, selon l'AFP.

« Marine est là pour sauver les Français », « Réveillez-vous! », insistaient les partisans de Marine Le Pen. Comme l'a indiqué le maire FN de la ville, Steeve Briois, « Marine sera au second tour » car elle était « sereine et pas stressée du tout ».

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement.

Marine Le Pen, candidate du Front national, et Emmanuel Macron, dirigeant du mouvement En marche ! sont arrivés en tête au premier tour de la présidentielle française avec respectivement 24,78 % et 21,75 %, selon les données préliminaires fournies par le ministère français de l'Intérieur. La nièce de la présidente du FN Marion Maréchal-Le Pen a déclaré qu'il s'agissait d'une « victoire historique pour les patriotes et les souverainistes ».

