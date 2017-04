Le Pen se qualifie pour le 2nd tour à cause «du mécontentement des Français»

D'auprès Léonid Sloutski, chef du comité des affaires étrangères de la Douma, le résultat du premier tour de la présidentielle qui a notamment vu la qualification de Marine Le Pen est la preuve que le taux de mécontentement en France et dans les pays occidentaux va croissant.

« La qualification de la présidente du Front national Marine le Pen pour le second tour est une illustration de la hausse du mécontentement pas seulement en France, mais aussi dans les autres pays occidentaux », a fait savoir M. Sloutski.

© AP Photo/ Thibault Camus Intérieur: Macron devant Le Pen au premier tour de la présidentielle

D'après lui, cela s'explique largement par la crise migratoire, les protestations contre « une imposition des valeurs de la part de l'Ouest américain » ainsi qu'une menace terroriste présente en Europe.

« Les Français qui ont voté pour Marine Le Pen sont ceux qui veulent construire leur avenir et l'avenir de la République française avec leurs propres mains, et pas par des directives et manuels d'Outre-mer », a ajouté le député.

Selon lui, Marine Le Pen pourrait trouver des soutiens dans l'électorat des candidats qui ont perdu au premier tour.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »