Strasbourg: des centaines d'électeurs radiés des listes électorales

Au moment de voter, plusieurs centaines d'électeurs strasbourgeois se sont aperçus que leurs noms avaient été radiés des listes électorales à leur insu et suite à un changement d'adresse, annonce l'agence AFP, se référant à des sources concordantes.

« De nombreuses personnes dans cette situation ont fait plusieurs heures de queue dimanche après-midi, d'abord au centre administratif de Strasbourg, puis au tribunal d'instance (TI), pour tenter de pouvoir voter malgré tout avant 20h », indique l'agence.

Cette situation s'est créée suite à une vaste opération de mise à jour des listes électorales à laquelle la mairie a procédé l'an dernier en prévision des scrutins de cette année, est-il indiqué.

Comme l'explique le directeur général des services de la ville de Strasbourg, Pierre Laplane, quelque 16 000 personnes ont été radiés des listes électorales car leur « carte d'électeur et les courriers que nous leur avons envoyés nous sont revenus avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ».

Une partie des personnes concernées se sont réinscrites, mais pas toutes.

Or, on constate sur les réseaux sociaux que des problèmes similaires ont eu lieu dans d'autres localités de France.

Problème, le service administratif gérant les liste électorale n'a jamais eu vent de mon changement d'adresse, et m'a tout simplement radié. — 🍩 NEKOTSUKI Studio (@Marco_Sensei) 23 avril 2017

@antoine_marette Tribunal d'instance bondé suite radiation liste electorale Asnières — Clichy#inadmissible — cadot (@tom_cadot) 23 avril 2017

Tout content d'être un bon citoyen en allant voter cette aprèm, on m'annonce que j'ai été radié des liste électoral 👍🏻 — ⌛️ (@Kevin_Mdc) 23 avril 2017

@Blancharddom Pas pu voté,car radié des liste j ai changé de quartier dans ma commune,pas reçu un soit disant recommandé, du a déménagement — moris ludovic (@lefan69) 23 avril 2017

