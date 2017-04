Une Parisienne surprise de voir le tampon de sa carte électorale daté de 2016

C'est avec surprise qu'une Parisienne a vu, après s'être rendue à son bureau de vote, que le tampon figurant au dos de sa carte électorale était daté de 2016.

« C'est marqué 2016. Je m'en suis rendue compte après ma sortie du bureau de vote. Sinon, j'aurais immédiatement posé la question mais là j'avais déjà quitté la ville. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué », a confié à Sputnik Camille Taktacheva en ajoutant qu'il s'agissait du 20e arrondissement de Paris.

Par ailleurs, Mme Taktacheva a souligné que le tampon présentant une erreur figurait bien sur sa carte électorale.

En commentant cette situation, un représentant du ministère français de l'Intérieur a expliqué que c'était « une petite erreur » de la part d'un des assesseurs.

« Ici, il n'y a rien de grave. On peut même voter sans être muni de cette carte. L'essentiel, c'est d'être inscrit sur la liste des électeurs. Avec la carte, c'est plus pratique car elle possède un numéro et c'est donc plus simple de travailler avec des listes. C'est pour cette raison que nous demandons de les avoir avec soi au moment du vote », a affirmé l'interlocuteur de Sputnik.

Par ailleurs, il a souligné que cette erreur n'avait aucune conséquence juridique et donc que la personne porteuse de cette petite erreur sur sa carte électorale ne serait pas inquiétée.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris.

Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

