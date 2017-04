Une manifestation anti-FN éclate place de la République

Entre 500 et 1 000 personnes opposées au Front national (FN) ont tenu ce soir un rassemblement place de la République, à Paris.

Les participants scandent des slogans anti-FN ainsi que ceux anti-police.

© Sputnik. Xenia Kozlitina La police tente de repousser les manifestants du centre de Paris

Des manifestants ont lancé des fumigènes et d'autres objets sur la police. Les forces de l'ordre ont dû recourir à du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. Après minuit, la police a repoussé les manifestants de la place.

Des manifestations ont en outre eu lieu dans d'autres coins de la capitale française. À l'issue de la soirée électorale, des manifestants ont causé des dégâts en brûlant cinq véhicules et dégradant des vitrines. De surcroît, deux manifestants ont été blessés.

Se référant à la police, Le Parisien fait état de trois interpellations.

© Sputnik. Xenia Kozlitina Manifestation à Paris: une jeune femme blessée au cou

Peu avant que les manifestants n'investissent la place de la République, des vandales ont incendié des véhicules près de la gare du Nord. En outre, des affrontements entre la police et des manifestants ont eu lieu place de la Bastille. Des jeunes, scandant « Ni Le Pen, ni Macron », y ont lancé des bâtons et des bouteilles sur la police. La circulation a été bloquée et les stations de métro avoisinantes ont été fermées.

Nantes a également connu des affrontements. Des centaines de personnes sorties dans les rues sous le slogan « Ni banquier, ni raciste » y ont attaqué la police aux cocktails Molotov et brisé les vitrines de plusieurs banques. Des interpellations ont eu lieu.

À l'issue du premier tour de la présidentielle dimanche 23 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour. Au total, 11 candidats étaient en lice.

