Le faible écart entre les favoris de la présidentielle montre la scission de la société

Commentant les résultats partiels du premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu en France le 23 avril, le sénateur russe Alekseï Pouchkov a relaté qu'il s'agissait d'une rupture dans la société française.

« Macron se bat contre Le Pen, au premier tour de la présidentielle, pour des dixièmes de pourcent. Cela montre le degré de scission de la société française. Sa victoire ne va pas réparer cette division », a-t-il écrit sur son Twitter.

Макрон сражается в 1 туре с Ле Пен за десятые доли процента. Это говорит о степени раскола во франц.обществе. Его победа раскол не устранит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 апреля 2017 г.

​D'ailleurs, pour M. Pouchkov, la victoire du candidat d'En Marche! pourrait encourager la chancelière allemande Angela Merkel avant sa visite à Moscou prévue pour le 2 mai.

« Fillon était pour elle gênant, Le Pen inadmissible et Macron juste ce qu'il fallait. C'est son choix », a-t-il rajouté.

Победа Макрона ободрит Меркель перед приездом в Москву. Фийон был для нее неудобен, Ле Пен — неприемлема, Макрон — в самый раз. Это ее выбор — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 апреля 2017 г.

​Néanmoins, d'après le sénateur, il ne fallait pas croire aux promesses du leader d'En Marche! de rompre avec l'ancienne politique car il est lui-même « le fruit et la poursuite de ce système ».

Selon les résultats partiels après le dépouillement d'environ 95,6 % des bulletins, Emmanuel Macron arrive en tête de l'élection présidentielle avec 23,92 %, devant Marine Le Pen (21,58%) selon le ministère français de l'Intérieur. L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai.

