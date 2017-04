Le président d'un bureau de vote disparaît avec les bulletins à Marseille

La ville de Marseille n'a pas pu publier normalement les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle, le président du dernier des 480 bureaux de vote (XIIIe arrondissement) étant resté très longtemps introuvable, relate le journal La Provence.

© AP Photo/ Emilio Morenatti Des enveloppes contenant déjà des bulletins dans des bureaux de vote à Paris

Il a fallu attendre très longtemps avant de pouvoir délivrer les résultats définitifs, le président ayant disparu avec la sacoche contenant les bulletins de vote, son téléphone portable restant muet.

Des effectifs de police ont été lancés à sa recherche, en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé de fâcheux.

L'homme a finalement été retrouvé à son domicile, selon le quotidien régional. Alors que les plus folles rumeurs commençaient à circuler concernant la disparition de ces bulletins de vote, l'individu aurait tout simplement mal compris la procédure à suivre à l'issue du scrutin. Il était rentré tranquillement chez lui avec dans sa sacoche les bulletins non dépouillés du dernier de vote.

A l'issue du décompte à Marseille, Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise arrive en tête avec 24,82 % des voix. Marine Le Pen arrive deuxième, avec 23,66 % des suffrages. Emmanuel Macron récolte 20,44 % des voix. François Fillon est quatrième, avec 19,81 % des voix.

