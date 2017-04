Fromage, billets, baisers: ces électeurs qui préfèrent voter pour la surprise!

Dans le cadre de ce premier tour des élections présidentielles, où Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête, certains électeurs n'ont pas raté l'occasion de faire preuve de toute leur créativité.

Dans un bureau de vote de Paris, le dépouillement a offert son lot de surprises. Un électeur, évidemment très généreux, a accompagné son bulletin d'un billet de 50 euros qui affichait l'inscription « Pour Penelope ».

Quelques surprises dans les dépouillements d'un bureau du XVe de Paris #Fillon pic.twitter.com/mk1mwLhmjL — Julien Bellver (@julienbellver) 23 апреля 2017 г.

« Fidèle, honnête, et pas du tout menteur »: un autre électeur a préféré donner sa voix à… Gygy, son chien. Vraiment, qui a besoin d'un candidat quand on a un toutou?

Des qualités non négligeables pour qui aspire à devenir président. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/ONSBqZSTDC — Antoine da Silva (@AdaSilvaArras) 23 апреля 2017 г.

Ou cet autre encore, qui a plutôt décidé de proposer son propre « Président »: du fromage…

J'ai une ami qui a fait le dépouillement et y a eu ça comme vote 😂😂#Presidentielle2017 pic.twitter.com/DeZ2FRuVy4 — BIAFINE (@IMBIAFINE) 23 апреля 2017 г.

Comment peut-on mieux déclarer sa loyauté à un candidat que par un baiser? Toutefois, à cause de cette manifestation d'amour Jean-Luc Mélenchon a perdu une voix.

Un baiser sur un bulletin au nom de Jean-Luc Mélanchon au bureau 1 à #arras @avenirartois pic.twitter.com/dszBsPoy0n — Aurélie Delforge (@AureDelforg) 23 апреля 2017 г.

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75 %, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,53 % des voix. François Fillon, troisième avec 19,91 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19, 64 %).

