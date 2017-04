Marine Le Pen donne le coup d’envoi d’une nouvelle campagne

Invité de Patrick Cohen, David Rachline, le coordinateur de la campagne de Marine Le Pen, a exposé les points forts de la candidate frontiste par rapport à son rival Emmanuel Macron.

Il a déclaré que pour mobiliser les partisans de Marine Le Pen, il fallait continuer de parler des préoccupations qui sont celles des Français et continuer de dénoncer le candidat du système et du mondialisme qu'est M. Macron.

"Nous continuerons à montrer que M. #Macron est le candidat mondialiste, le candidat du système, et le candidat d'Hollande!" @franceinter — David Rachline (@david_rachline) 24 апреля 2017 г.

​

© REUTERS/ Charles Platiau Marine Le Pen va attirer tous les souverainistes et tous les patriotes de France

M. Rachline a signalé que, contrairement à M. Macron avec son refus du patriotisme et la tendance à davantage d'immigration et d'Union européenne, la campagne de Marine Le Pen aura au cœur ce patriotisme « réclamé par des millions de Français ».

Selon lui, à l'opposé de son rival, Marine Le Pen saura mener le dialogue avec les leaders mondiaux.

"@MLP_officiel est une femme d'Etat capable de discuter avec les grands de ce monde, et de défendre nos intérêts." @franceinter — David Rachline (@david_rachline) 24 апреля 2017 г.

​

« Marine a sa propre personnalité. Elle est venue tout à fait libre vis à vis des puissances [et de son parti politique]. Elle peut discuter avec les grands de ce monde. Monsieur Macron, quant à lui, il refuse de discuter avec beaucoup de monde, il refuse de parler avec les anglais, avec les américains. Il va isoler la France sur la scène internationale », a-t-il conclu.

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75 %, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,53 % des voix. François Fillon, troisième avec 19,91 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19, 64 %).



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »