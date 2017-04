Action anti-FN: six Femen et un photographe placés en détention

Les six militantes Femen qui ont mené une action près du bureau de vote à Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen devait déposer son bulletin, ainsi que le photojournaliste Jacob Khrist, filmant l'événement, ont été arrêtés par les représentants des forces de l'ordre françaises.

© AFP 2017 Alain Jocard Deux militantes Femen font irruption sur scène lors du discours de Marine Le Pen (vidéo)

Ils sont notamment accusés de désobéissance aux autorités, selon France Info

Le 23 avril au matin, les Femen ont organisé une manifestation près d'un bureau de vote à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Les femmes dénudées portaient des masques imitant les visages de plusieurs dirigeants, l'inscription « Team Marine » ornant leur torse. Jacob Khrist a filmé cette scène. Peu après, les agents des forces de l'ordre sont intervenus.

© AFP 2017 JONAS EKSTROMER / SCANPIX SWEDEN Les Femen tirent leur révérence

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75 %, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,53 % des voix. François Fillon, troisième avec 19,91 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19, 64 %).

