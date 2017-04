Le Pen ou Macron? Erdogan!

Comme tout autre vote, le premier tour de la présidentielle en France a été marqué par une série de situations curieuses. Ainsi, des électeurs d'origine turque ont jugé qu'aucun des onze candidats en lice n'était digne de diriger la France et ont voté… Recep Tayyip Erdogan.

Le fait que le nom du Président turc ne figure pas sur le bulletin de vote n'a pas refroidi leur zèle : ils ont été nombreux à réparer cette « omission » flagrante et à rajouter le nom de leur idole sur la liste de candidats. Certains ont même collé la photo du raïs sur le bulletin, écrivent ce lundi les médias turcs.

« Il n'y a personne pour qui voter à part le raïs. Grand homme, et si tu prenais l'Europe dans tes mains », pouvait-on lire sur un bulletin.

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir çok zarftan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi çıktı. pic.twitter.com/HHFltSUZRJ — e-Raportal (@e_Raportal) 24 avril 2017

​

Ce n'est pas la première fois que les électeurs d'origine turque votent pour Recep Tayyip Erdogan. Rappelons qu'un précédent a eu lieu en mars dernier lors des élections aux Pays-Bas.

