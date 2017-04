Fillon jette l’éponge: «Je n'ai plus la légitimité» pour mener le combat des législatives

Battu au premier tour de la présidentielle, le candidat Les Républicains François Fillon a déclaré qu’il n’avait plus « la légitimité » pour mener le parti aux législatives et qu’il allait « redevenir un militant de cœur parmi les autres ».

« J’ai conscience de votre désarroi, j’ai mal pour nos électeurs et nos militants. Je pense à eux, à leur colère et à leur tristesse. Ils n’ont rien à se reprocher. J’étais leur chef, j’ai été battu: je ne me dérobe pas », a déclaré M. Fillon, intervenant lundi devant le bureau politique du parti LR.

Et de souligner qu’actuellement il fallait éviter à la France le choc de l’extrême droite, mais qu’une autre bataille commençait avec les législatives.

« J'ai la certitude que Les Républicains peuvent obtenir un score favorable qui sera utile à la France », a-t-il tiré, soulignant qu'il n'avait plus la légitimité pour mener la bataille des législatives en juin.

« Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Je vais devoir penser ma vie autrement, panser aussi les plaies de ma famille », a-t-il encore ajouté.

© AFP 2017 Bertrand Guay Les Républicains miseront sur une majorité parlementaire

Rappelons que dimanche soir François Baroin, membre de l'équipe de campagne de François Fillon, a déclaré que Les Républicains chercheraient à obtenir la majorité parlementaire.

