Jules, 10 mois, plus jeune commentateur politique des présidentielles françaises

Joie, choc, déception, rage ou indifférence: l'issue du premier tour de l'élection présidentielle a provoqué un spectre d'émotions parmi les Français dont l'un y a réagi très particulièrement…

Dans une vidéo postée sur Facebook et Snapchat, on voit un petit garçon de 10 mois, Jules, qui vient d'apprendre les résultats du premier tour.

« Il est choqué », commente son papa Julien, qui a filmé ce moment historique.

« Ma compagne et moi avons suivi cette campagne avec beaucoup d'intérêt, et nous avons été très étonnés qu'aucun des deux "grands partis français" ne soient présents au premier tour », a expliqué au magazine Huffington Post son père Julien. « Jules a ressenti notre étonnement et l'a exprimé à sa manière ».

Pourquoi pas une carrière politique pour Jules? Ses parents ne sont pas contre!

« Ce serait une fierté pour moi qu'en grandissant mon fils décide de s'impliquer dans la politique et dans l'avenir de son pays », a déclaré Julien.

Le fondateur d'En Marche! Emmanuel Macron est sorti gagnant du premier tour de l'élection en France avec 24,01 % des suffrages exprimés, devant la présidente du Front national Marine Le Pen qui recueille 21,30 % des suffrages. Le candidat Les Républicains François Fillon a pour sa part obtenu 20,01 % et Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, 19,58 %, selon les résultats définitifs publiés lundi en fin d'après-midi par le ministère de l'Intérieur, incluant le vote des Français de l'étranger.

